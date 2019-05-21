民進黨總統候選人引發蔡賴雙方陣營集體焦慮，新北市黨部主委余天串連19個縣市黨部主委，決定提出聯署聲明，力挺總統蔡英文延續執政。民進黨新北市黨部晚間發出新聞稿，除了貼出19個縣市及黨部主委簽名外，也表示「籲請全黨團結，延續小英執政」，團結一致，延續捍衛主權，改革有成的本土政權。

19個黨部主委，包含新北市的余天、台北市陳正德、桃園市張火爐、台中市何明杰、高雄市趙文男、宜蘭縣黃建財、新竹縣彭瑞德、苗栗縣杜文卿、彰化縣邱建富、南投縣蘇昱誠、雲林縣廖丁賜、嘉義縣林沐惠、花蓮縣陳景豐、澎湖縣盧長在、基隆市張錦煌、新竹市翁枝弘、嘉義市黃大佑、金門縣吳增允，及勞工黨部主委蔡坤財。

聲明指出，蔡英文總統執政三年來，在外交上，台美關係史上最好；在國防上，國艦國造順利推動；在經濟上，台商回台投資突破 2500 億、股市常態性萬點行情、失業率 19 年新低；內政上，月薪三萬以下免繳稅很有感、年金改革延續保障。蔡英文總統捍衛主權、推動改革，三年有成，全民有感，咸認為本黨從政同志的典範。

新北市黨部主委余天表示，2020 大選是攸關台灣未來生存的關鍵一役，台灣目前面臨嚴峻的情勢，外有中國大陸處處打壓，內有在野黨虎視眈眈，我們更應當堅持守護台灣本土政權的意志跟決心。

聲明中也提及，民進黨長期以來堅持立足本土、守護台灣，回應台灣人民要求穩進改革的聲音是我們的責任，因此面對關鍵的 2020 總統大選，要因應未來台灣的新局；認為唯有全黨團結，延續蔡英文總統穩健改革的步伐，才能推動台灣不斷前進。

(中時 )