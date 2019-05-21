林葉亭。

楊皓如（右）及林葉亭節目中分享自家孩子讀公私立幼稚園的經驗。

主持人陳建州。

搭上本週最火熱「公立幼兒園抽籤」話題，中天綜合台全新談話性綜藝節目《叫我神隊友》明(5／22)晚9點將探討「公立、私立哪個好」議題，楊皓如、林葉亭及蕭彤雯分享為了孩子的教育做了哪些準備？在選擇學校時，會優先選擇公立還是私立學校？神隊友爸爸們則大嘆公私立幼稚園學費「差很大」，所以擠破頭也要搶進公立幼稚園的名額。

林葉亭育有兩子，大兒子就讀公立幼稚園，公立幼稚園沒教ㄅㄆㄇ，原本她不以為意，認為上小學再學沒關係，沒想到上私立小學時，全班都會ㄅㄆㄇ，只有自己的孩子不會，大兒子更是每天哭喊：「媽媽我聽不懂！」林葉亭心疼表示，大兒子從小學開始就一直在追課業，到後來甚至讀書的時間比她工作的時間還長。為了讓孩子有快樂學習的環境，林葉亭忍痛將孩子送到美國念書，美國的教育制度讓她的大兒子整個思維翻轉、豁然開朗，讓林葉亭也呼籲台灣教育制度不應該是：「80％的孩子去遷就那些20％較資優的孩子，有80％的孩子一點都不快樂！」

楊皓如也分享參加公立實驗小學說明會的經驗，音樂老師現場將參與的家長們分成三部合唱，讓楊皓如的老公傻眼碎念：「叫我來這幹什麼！唱什麼歌！」沒想到學校老師竟對著放不開、偶像包袱很重的楊皓如老公說：「爸爸，如果你連這個都沒辦法配合的話，那我不能保證你小孩進來之後，學期裡的所有活動家長你都能配合，那你可能就不適合我們學校！」最後楊皓如幫兒子抽到候補第5順位，卻擠不進該所實驗小學。

蕭彤雯則在節目中表示，因為以前從事新聞工作，沒有固定的上下班時間，媽媽也不願意每天幫忙接送小孩，所以一開始就打算讓孩子念私立學校，沒想到 私立幼稚園1個月的學費就要2萬2，龐大的開銷讓她驚呼根本吃不消。蕭彤雯還說，雖然彩妝師都會準備共用的化妝品幫主播上妝，但自己的皮膚較敏感，以往她都會自掏腰包，購買保養型粉底液。

自從孩子開始上幼稚園後，為了省錢讓孩子念書，她都跟彩妝師說：「沒關係！我覺得我現在皮膚比較健康了，我用你們的就好。」省吃儉用就是要給孩子最好的教育環境，讓現場神隊友及來賓們心有戚戚焉。

(中時 )