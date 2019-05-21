愈來愈有自信美。粘耿豪攝

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近期作品都獲肯定。粘耿豪攝

劇中與隆宸翰（右）分手。公視提供

劇中和舊情人莊凱勛舊情復燃。公視提供

夏于喬在公視《噬罪者》戲裡與前男友莊凱勛重逢後舊情復燃，決定與論及婚嫁的男友隆宸翰分手，「角色的內心一直愛著莊凱勛，卻又不想傷害隆宸翰，她很善良，但有時候善良反而會傷害人」。夏于喬坦言當初看完劇本，直接對導演說「我討厭這個女人」，甚至形容它是個賤女人，「不乾不脆，為什麼就不能誠實面對自己？角色在感情上選擇和我很不一樣」。

她後來試圖理解角色，發覺很多人在感情上也曾有過這樣的選擇，「我冷靜分析之後，覺得什麼樣的人都有，也的確會傷害人，我就接受它了」，劇中遇到舊情人莊凱勛之後，2人之間變得有話不直說，心中有疙瘩，「這也和我的個性不一樣，我是壓不久的人，會希望把事情說開來」。她自認生活中面對感情，理性多於感性面，「如果我覺得這段感情無法和對方付出的一樣多，我會理性的提出分手」。

夏于喬與莊凱勛有場激情重頭戲，笑言「他戲裡克制不住獸性，突破最後一道防線，我對這種愛情動作戲不熟練，還好有莊凱勛，他經驗豐富」。這場戲是莊凱勛主動，夏于喬把自己交給他「處理」，莊凱勛開拍前和導演討論鏡頭怎麼拍好看，她認真旁聽，覺得和莊凱勛合作讓她很安心，「刺激香艷路線是蔡淑臻、曹晏豪，他們的車震戲逼真，我比較期待」。

夏于喬戲裡情感糾結，戲外感情簡單許多，她與導演林書宇交往3年，34歲的她，身邊姊妹淘安以軒、白歆惠、Linda都當媽，她不著急，強調自己不是沒有結婚的心理準備，而是覺得結婚需要衝動，「我沒有恐婚，只是覺得這年代沒結婚沒那麼嚴重，我可以不婚，只和那個對的人走一輩子，重點是有沒有找到那個人，很多人會把『結婚』這件事看得比『另一半』更重要」。

現在和林書宇的相處，夏于喬以「舒服」2個字形容，「能找到相處起來舒服、沒壓力的另一半，婚姻就不是很重要了。生活中，我們不用刻意迎合或討好對方，我們可以在同一個空間各做各的事，他寫他的劇本，我畫我的畫，我們可以很久不聊天」，2人最大興趣就是看電影，最近小倆口一起看了《復仇者聯盟4》，漫威迷的夏于喬看完還因此熱淚盈眶。公視《噬罪者》6月8日起每周六晚9點播出。

(中時 )