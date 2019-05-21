台北市長柯文哲日前到議會專案報告雙子星案，王世堅質疑柯P藉著雙子星案、修理蔡政府、墊高聲量。沒想到柯文哲嘴巴碎唸「垃圾」被拍下，王世堅知悉怒罵「俗辣」，新聞延燒不停。民進黨內有柯粉之稱的高嘉瑜在臉書貼文：「為何我聽到高嘉瑜 俗辣 高嘉瑜 垃圾」，竟然將「垃圾」、「俗辣」全攬在身上，想當和事佬，犧牲真的很大！

「垃圾」與「俗辣」之爭，柯文哲下午在臉書貼文：「我常常會碎碎念，也不知道自己講了什麼，但是罵別人自己也不會變好啦，下次我會盡力忍住」，柯P表示出反省、收歛姿態；加上議員同仁高嘉瑜扮和事佬，希望王世堅怒火暫熄。

對高嘉瑜將「垃圾」、「俗辣」攬在身上，網友表示不捨：「ㄚ北說嘉瑜姐姐是乾淨的議員～」、「阿北不會罵妳別想太多」、「不能勸勸貴黨稍微控制一下該員嗎？」。還有網友截圖將高嘉瑜當時坐在議事廳，手轉著筆的萌樣秀出來，證明柯文哲沒罵他的粉絲高嘉瑜啦。

(中時電子報)