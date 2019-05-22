國外一名20歲女子因與男友正在籌備買新屋的錢，暫時住在男友家裡，某日2人趁友父親不在家滾床單，進行到一半卻被突然回家的男友父親打斷，後來男友去上班，單獨留她一人在家，沒想到男友父親竟靠近輕扶著她的腰說：「從未看過妳如此渴望的表情與美麗的身體。」，邀她打下半場，聊了一會後，她漸漸發現男友的父親是個迷人的成熟男人，兩人進而發生了性關係，進而開始迷戀男友父親，但她知道這樣不對，為此向英國《太陽報》小編戴德爾山德斯（Deidre Sanders）求助該怎麼辦？

對於女子的求助，山德斯先是大讚男友父親是一個「了不起的老司機」，但隨後罵他一個「糟糕的父親」，竟然為了私慾欺負兒子的女友，因此建議女子趕緊遠離男友父親，否則繼續下去就像一顆不定時炸彈，隨時在引爆。

許多網友看到都替女子與男友感到悲哀，有人說「男友的父親好噁心」、「該男友太可憐了」。也有網友說「放棄男友吧！性愛可能才是妳要的」、「像妳這樣的女人！未來還是有可能出牆」。

(中時電子報)