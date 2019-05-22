055型驅逐艦

儘管航母是現代海戰霸主，但作戰時並非單打獨鬥，而是與多艘護航艦艇組成戰鬥群。專家認為，在整個航母編隊中，擔任指揮艦的，並不是個頭最大的航母，而是具備強大通訊指揮能力的055型驅逐艦。

隨著解放軍陸續打造新航母，身為帶刀護衛的055艦也成為各方關注的焦點。由於更多相關照片曝光，055型驅逐艦的各式裝備細節也逐一披露。據新浪軍事報導，專家發現，055艦機庫邊上有一個小型圓盤雷達，而這是十分獨特的艦載機精密「進近」控制雷達。

專家指出，這款雷達是第一次出現在解放軍驅護艦的直升機機庫邊。而這不僅使艦載直升機降落由傳統燈光引導，改為雷達精密控制，甚至可能讓直升機全自動降落。

所謂精密進近雷達，是用來測定進近飛機位置的一種雷達。而「進近」是航空術語，指飛機下降時對準跑道飛行的過程。一般來說，精密進近雷達安裝在跑道的一側，面向進近飛機在20°磁區範圍內發射左右掃描波束，同時在垂直平面的10°範圍內發射上下掃描波束。它向駕駛員提供飛機相對於跑道中心線的方位偏離，還有下滑偏離與對跑道入口的距離資料。

依靠精密進近雷達，在低能見度進近時，可以由控制人員透過話音通信，指揮飛機進人並保持在適當的下滑路線上完成進近著陸，而軍用戰機則可以依靠資料鏈引導，自動著陸。這種進近引導方法就是所謂的「地面控制進近」，一般用於沒有儀錶著陸系統的機場。

以往解放軍驅護艦主要是用著艦指示燈，來作為飛行員判斷直升機與艦船相對位置的主要設備。但是這些光學設備在惡劣天氣下作用距離不足，難以滿足艦載機的全天候使用需求，也大大制約了艦載機的作戰效能。因為對艦載直升機來說，反潛作戰是它們的主要任務，潛艇在水下受惡劣天氣的影響很小，如果艦載直升機不能在惡劣天氣起降作戰，那麼艦船綜合反潛作戰力將大打折扣。

分析認為，首次出現在055上的精密進近控制雷達，有效提升了艦載直升機在惡劣天氣下的安全降落能力。當直升機獲得著艦許可後，便脫離待機航線，並進入驅逐艦後部的著陸航道，開始降速向直升機甲板飛去。由於這類雷達有自動引導著艦功能，飛行員和著艦指揮官可以根據當時的天氣情況，來選擇著艦控制模式。而著艦控制模式包括全自動，半自動和人工3種。

而精密進近控制雷達的出現，不但提升了直-20艦載直升機在055驅逐艦上的使用安全性，還將成為未來使用先進艦載無人機的基礎。分析指出，美軍新型的X-47B艦載無人機在航母上的降落，就是在聯合精密進近著陸系統（JPALS）説明下實現的。

(中時電子報)