美國總統川普上周發布國家緊急命令,禁止美企使用對國家安全構成危險的公司所生產的電信設備,美商務部隨後將華為列入出口管制黑名單,限制其在美獲取其產品所需零組件。對此,經濟學家吉爾德投書華爾街日報,稱華為並非美國威脅,反而是重新活化美國經濟與強化數位基礎建設的資產。

美國經濟學家吉爾德(George Gilder)20日在華爾街日報(WSJ)的「華為是資產,不是威脅」(Huawei Is an Asset, Not a Threat)一文中表示,美國國內一些焦慮的專家與敵視中國大陸的人找出一堆藉口,說華為創辦人任正非是前解放軍軍官,創造出華為當作中共駭客與間諜的特洛伊木馬,批評華為是靠大量補貼與掠奪智財來崛起。但吉爾德認為,多聚焦於工程領域的任正非,他與軍方淵源,不過就跟許多大陸年輕人一樣是家常便飯。

該文指出,任正非也開啟中國大陸先河,成立國內第一家完全的私人公司,率先引入美式員工持股形式,替華為做審計的獨立會計事務所安侯建業(KPMG)也說華為幾無重大國家補貼,確認公司為私人所有權結構,98.6%的股份屬員工。此外,任正非還是個美式開放思想的擁護者,認為中國大陸太封閉。

此外,當2003年1月美國思科(Cisco)對華為發起訴訟戰,指控華為抄襲思科的軟體碼及侵犯多項專利,任正非信任美國法律體系,派律師越洋赴美打官司,最後雙方和解。此後,華為躋身電信產業重要推動者。而華為近年付給高通(Qualcomm)授權費用超過10億美元,去年又向英特爾及博通(Broadcom)等美企採購價值110億美元的晶片,意味著封殺華為,這些美企連受影響。

吉爾德強調,華為非但不是個問題,反而是美國重新活化經濟與強化數位基礎建設的機會,美國應擁抱華為以代表美國為首體制的勝利,而非把華為趕向中國大陸國內,做著自力更生美夢的強硬派懷抱。

(中時電子報)