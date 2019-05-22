美國總統川普上周發布國家緊急命令，禁止美企使用對國家安全構成危險的公司所生產的電信設備，美商務部隨後將華為列入出口管制黑名單，限制其在美獲取其產品所需零組件。對此，經濟學家吉爾德投書華爾街日報，稱華為並非美國威脅，反而是重新活化美國經濟與強化數位基礎建設的資產。

美國經濟學家吉爾德（George Gilder）20日在華爾街日報（WSJ）的「華為是資產，不是威脅」（Huawei Is an Asset, Not a Threat）一文中表示，美國國內一些焦慮的專家與敵視中國大陸的人找出一堆藉口，說華為創辦人任正非是前解放軍軍官，創造出華為當作中共駭客與間諜的特洛伊木馬，批評華為是靠大量補貼與掠奪智財來崛起。但吉爾德認為，多聚焦於工程領域的任正非，他與軍方淵源，不過就跟許多大陸年輕人一樣是家常便飯。

該文指出，任正非也開啟中國大陸先河，成立國內第一家完全的私人公司，率先引入美式員工持股形式，替華為做審計的獨立會計事務所安侯建業（KPMG）也說華為幾無重大國家補貼，確認公司為私人所有權結構，98.6%的股份屬員工。此外，任正非還是個美式開放思想的擁護者，認為中國大陸太封閉。

此外，當2003年1月美國思科（Cisco）對華為發起訴訟戰，指控華為抄襲思科的軟體碼及侵犯多項專利，任正非信任美國法律體系，派律師越洋赴美打官司，最後雙方和解。此後，華為躋身電信產業重要推動者。而華為近年付給高通（Qualcomm）授權費用超過10億美元，去年又向英特爾及博通（Broadcom）等美企採購價值110億美元的晶片，意味著封殺華為，這些美企連受影響。

吉爾德強調，華為非但不是個問題，反而是美國重新活化經濟與強化數位基礎建設的機會，美國應擁抱華為以代表美國為首體制的勝利，而非把華為趕向中國大陸國內，做著自力更生美夢的強硬派懷抱。

(中時電子報)