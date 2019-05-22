小英喊話找加班空間 勞工怒嗆5字(影/中天新聞)

蔡英文總統日前與廠商座談指稱勞工朋友抱怨無法加班，一直是她「心中的痛」被批，隨後她表示，是在解釋目前勞工面臨的問題，「希望企業主該加班的時候，就該給勞工加班的機會」。不過，此言一出仍造成話題討論，聽在小老百姓耳裡，真的聽不下去，反嗆「要的是加薪」。

外界反映一例一休修法不當，蔡英文日前和大里工業區廠商業者座談會時指出，中小企業批評加班工時太高，負擔沉重，勞工朋友抱怨無法加班，收入減少，一直是她「心中的痛」。蔡英文又表示，「希望企業主該加班的時候，就該給勞工加班的機會，不要造成他們收入大幅減少」。

中天新聞報導，台灣勞工忙到翻，賺的錢卻不多，婦女小潔說，她賺的錢就是全部花在店租、房租、還有小孩身上。蔡喊話找加班空間，聽在身為小老百姓的勞工耳裡，有人的反應就是馬上想說，「啊她（指蔡英文）現在也只有希望企業多點工作給勞工、多一點薪水給勞工」。

勞團嗆蔡，完全搞錯方向，全國產業總工會秘書長戴國榮表示，「鼓勵雇主出來讓勞工加班，好來增加收入維持他們的生活，這不是常態，真正要解決台灣低薪的問題，應該是要提高整體的薪資」。

網友看了紛紛回應，「蔡政府的加薪策略，竟然是要勞工多加班」、「不是要加班是要功薪呀！」、「不是勞工愛加班，而是必須透過加班費增加收入」、「她又沒苦過，完全不清楚老百姓要什麼的人」、「加班的空間？？？這到底是真傻還是裝傻~加班還不一定拿得加班費~勞工果然是最軟的一塊」、「她當初強行通過一例一休不就是怕勞工過勞嗎？現在強行通過了之後反過頭又要讓勞工加班了？」、「人民的耐心都被小英用光了」、「1450還不刷起來，搞什麼，是準備要加班嗎？」。

(中時電子報)