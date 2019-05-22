民進黨中執會今（22）日將討論公告2020年第10屆區域立法委員初選選區提名候選人，以及2020年總統提名初選選務日程相關事宜。

總統蔡英文陣營主張手機納入民調、採對比式民調且加入台北市長柯文哲、民調時間6月10日至14日；前行政院長賴清德陣營堅持回歸原公告初選辦法採互比式民調，且以市話民調為主。

根據中央社報導，多位中執委表示，今日中執會將2020總統提名初選選務日程列討論事項，針對總統初選期程、是否納入手機民調、對比式民調採兩人對比或三人對比等議題進行討論後定案。

蔡總統陣營代表、前民進黨秘書長林錫耀表示，若雙方陣營協調沒有共識，將會建議中執會，修改2020總統初選民調相關辦法，將手機納入民調並且制度化；手機民調占比部分，他主張以50%為主。至於民調期程，林錫耀表示，將建議中執會於6月10日至14日進行民調。

賴清德陣營代表、本身也是中執委的立委林俊憲表示，今天沒有召開協調會直接召開中執會，賴清德陣營堅持回歸現行民調辦法規定，採互比式民調而且以市話民調為主。

另根據中評網報導，蔡賴是否已經分裂？力挺賴清德的民進黨立委葉宜津昨受訪表示，這是沒辦法的事，有競爭難免有摩擦，雙方主角都很克制，但下面已經打起來，互相叫陣、謾罵。

(中時電子報)