《大政治大爆卦》夯節目 韓流救六合夜市攏係假？

韓國瑜當選高雄市長後，六合夜市等知名觀光景點颳起韓流，旅遊人數大增，不過有網友指稱根本是靠「臨演」撐起來的，批評一切都是假象，對此不僅韓國瑜、潘恒旭痛批，六合夜市主委莊其章也跳出來澄清，表示網友貼的照片的確是廣告現場，但當時韓國瑜根本還未上任。

該網友表示，照片中的人數眾多，但都是因為日本化妝品廣告來台取景時，請了上百位臨演，事後卻被當成是韓流帶動六合夜市人氣，批評根本不是事實。

根據《NOWNEWS》報導，對此莊其章說，照片情景確實是日本廣告公司來台取景拍攝，當時為12月初的平日晚上，韓國瑜根本還未就任市長，而網友所貼出的相關新聞，則是12月8日的周六晚上，當天有數輛遊覽車拜訪六合夜市，也有媒體訪問團隊導遊。

莊其章也說，如今六合夜市人潮與過去幾年相比，大幅增加4成左右，甚至有回到2015年的水準，當地人前來的比例也增高，希望網友多支持夜市。

(中時電子報)