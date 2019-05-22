生蠔號稱能夠讓男人在床上變得無比勇猛，許多男人也深信不疑，喜歡在辦事前大啖，但吃多了恐造成反效果。一名男子就因為，為了讓女性留下深刻印象，於是在約會前瘋狂大吃生蠔，結果不但沒在床上展現傲人戰力，反而差點讓自己送命。

醫師郭彥良在自己的臉書粉專《不來的郭醫生Dr. Brad Kuo》分享了親身案例，表示常常吃生蠔或許還有機會，但這種臨時抱佛腳的吃法根本就沒用處，如果吃了之後當晚覺得自己真的變猛，也只是心理作用。

郭彥良說生蠔因為裡面富含「鋅」，是維持男性睪丸功能正常與生產精子的元素，還能促進性腺機能與治療生殖器障礙，因此普遍被認為是壯陽聖物，但實際上根據衛福部資料，每100公克生蠔僅有15.48毫克的鋅，比火雞肉與米胚芽還低，反觀海藻類洋菜鋅含量每100公克高達將近60毫克，才是真正的第一名。

郭彥良最後表示，那位為了晚上約會而大啖生蠔的男人，當晚也真的超過10次，只是不是大家所想的噴射10次，而是吃到拉肚子，烙賽10次，到醫院還在拉，拉到腿都軟。

(中時電子報)