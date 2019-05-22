弟弟表示他覺得這附近很髒亂，自己下課有空閒就來撿菸蒂了 (圖／翻攝自爆廢公社)

真的是暖哭，一名網友21日在臉書PO出照片，指出有一名穿著國中制服的小弟弟，拿著塑膠袋在咖啡店旁邊水溝埋頭不知道做什麼，靠近一看才知道，弟弟徒手把丟在地上的菸蒂一根一根撿起來，連路過的人都深受感動。

網友在臉書「爆廢公社」PO出照片，表示事發在台中公益路上咖啡店旁，這位國中生弟弟就這樣默默把菸蒂一根一根撿起，放進自己帶來的塑膠袋內，讓他覺得相當不可思議，上前詢問為何要做這種吃力不討好的事，弟弟還靦腆回說「下課有空閒時間，覺得這邊有點髒，就想說過來這邊撿垃圾」。

不僅原PO感動不已，就連經過的機車騎士也都被弟弟行為震撼，不時轉頭注視，讓原PO直說「無名小英雄加油」，網友看到也大讚：「真懂事的小朋友」、「這種好學生快絕版了...」、「以前學校偷抽菸就是被叫來像這樣一根一根撿XD」、「台灣未來還是有救的」。

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(中時電子報)