高圓圓坐月子醫院價格曝光。（圖／翻攝自微博）

藝人趙又廷昨（21日）開心宣布老婆高圓圓順利產女，受到許多親友、粉絲道賀，趙又廷隨後也低調現身醫院，雖然戴著帽子墨鏡和口罩全身包緊緊，但仍藏不了當爸的喜悅，而高圓圓產女的醫院也立刻被起底，驚人價格讓不少網友狂讚趙又廷超寵妻。

據陸媒報導，高圓圓所在的北京和睦家醫院，不少明星奧運冠軍都待過，據網上資料顯示，該院最便宜的自然生產套餐要價6.6萬元人民幣（約30萬元台幣），而陸媒致電醫院詢問相關情況，對方不願多作回應，僅表示「醫院與生產的名人會簽訂相應保密協議，不會透露相關情況」。

但工作人員也透露院內最高檔價格高達19.8萬人民幣（約90萬元台幣），稱因為很多名人會選擇最高檔的套餐，所以經常會沒房間。不少網友看完後紛紛留言「趙又廷好寵老婆啊」、「再貴都是正常的，她（高圓圓）值得」、「給圓圓最好的條件有錯嗎，趙不差這點錢」、「人家有那個條件愛花多少花多少」。

(中時電子報)