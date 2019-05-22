平鎮警分局於21日假平鎮警分局4樓大禮堂，舉行平鎮、建安卸、新任所長交接典禮，儀式由平鎮警分局分局長黃炳訓布達，各級民代、市民朋友及地方仕紳均到場觀禮，典禮圓滿成功。

平鎮警分局分局長黃炳訓表示，原平鎮派出所所長林信雄因調陞警察局督察室警務正，遺缺由原建安派出所所長張振福接任，平鎮派出所新任所長張振福，警大36期公共安全學系碩士班畢業，於2013年7月擔任建安所長至今，內外勤經驗與資歷均相當豐富，本次張所長能調任平鎮派出所服務，可說是適才適所、眾望所歸。

另新任建安派出所長劉偉成，警大77期刑事系畢業，劉所長除有豐富的外勤經驗外，也是專業刑事幹才，從警以來破獲不少社會矚目案件，而劉所長本次奉派至建安派出所擔任所長職務，翼希望透過劉所長帶領同仁，持續打擊犯罪、維護治安平穩。

黃炳訓表示，調陞的林所長與新任的平鎮張所長、建安劉所長，在工作表現與能力上都非常傑出，由於平鎮、建安的地區環境，為於平鎮區中心地帶，治安狀況稍較複雜，且又是交通之樞紐，維護現行治安及交通工作的重擔，將考驗著二位新所長的智慧與能力，更期勉新任二位所長能有更好的表現，繼續服務鄉親，不負各界期望。

(中時 )