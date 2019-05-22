桃園市竹圍分隊進行水上摩特車充氣式救援板演練。（桃園市消防局提供）

炎炎夏日，許多人紛紛到海邊、溪澗遊憩戲水消暑，為提醒民眾戶外戲水安全，消防局21日下午於大園區竹圍漁港舉辦水上救溺情境搶救演練。市長鄭文燦、局長謝呂泉也特別蒞臨本次演練並肯定消防及民間團體之付出。其項目包括IRB船艇救援、水上摩特車救援、自製簡便水中浮具救生、救生圈岸上救生、活餌救生、拋繩槍救生、魚雷浮標救生、溺水緊急救護等各式水域救援能量展現，過程緊湊相當逼真。

歷年來消防局執行救溺勤務數據，每年5至9月是民眾溺水的高峰期，其中溺水事故發生地點皆以「溪流」及「海邊」占最多數，為防止悲劇發生，將持續加強各項預防宣導工作，並透過晨會時間至各級學校宣導，提醒學生注意水域遊憩安全。

桃園市政府消防局第三大隊長殷明坤表示，竹圍漁港彩虹橋等沿岸為本市易發生溺水案件處所，乃民眾因戲水、垂釣、工作等原因發生意外事故之水域，岸邊處處潛藏暗溝，屬危險海域，並不適合游泳戲水。若發現有危險戲水動作或溺水狀況，應立即採取應變處置措施，以爭取救援時效。

竹圍消防隊分隊長余順明呼籲民眾，應選擇合法水域場所、注意身體狀況與下水前暖身、若發現有人溺水，務必先呼救，切勿冒險下水等危險行為；並再次提醒家長應要求小朋友慎選安全之外出遊憩地點，避免不幸事件發生。

(中時 )