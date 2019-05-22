屏東市大埔楊桃湯是80年老店，純古法釀製的湯桃湯喝得到新鮮楊桃的味道，搭配蜜釀楊桃片一起享用是別處吃不到的好滋味。（潘建志攝）

屏東市大埔楊桃湯是80年老店，純古法釀製的湯桃湯不含人工添加物，喝得到新鮮楊桃的味道，喝完後回甘不斷，讓人回味再三。最讓人驚喜的是楊桃湯裡藏有「彩蛋」蜜釀楊桃片，搭配一起享用風味更佳，是別處吃不到的好滋味。

今年68歲的老闆陳國祥，25歲接手爸爸的楊桃湯攤子，迄今已43年。他說之前爸爸在屏東夜市擺攤20年，搬到大埔也已60年，他從小就幫忙爸爸顧攤，結婚後接手事業，迄今仍維持古法釀造製作楊桃湯，因此特別費時費工。

每年年底楊桃產季2個月是陳國祥最忙的時刻，他選用新鮮楊桃，加鹽和水放入甕中，醃製發酵2個月以上。之後取出醃製的楊桃手工切片，加砂糖煮成蜜釀楊桃片，醃出水的楊桃汁加入水和砂糖煮沸，就成了美味的楊桃湯。

陳國祥說，他選用的楊桃都是較小顆的酸楊桃，製成楊桃片口感較美味；楊桃湯也沒加香料、梅粉、代糖等人口添加物，純天然口感絕對吃、喝得到新鮮楊桃的味道，也有止咳爽聲、退火解渴等功效。

大埔楊桃湯的價格相當「佛心」，已有10多年沒漲價，陳國祥說，希望讓老顧客都能享用物美價廉的美味。未來後代是否接手還不知道，只要還能動，就會繼續製作古早味的楊桃湯，把美味延續下去。

大埔楊桃湯

地址：屏東市信義路4-2號

電話：無電話

營業時間：早上10點到晚上10點30分

公休日：無固定公休

售價：有楊桃片大杯35元、中杯25元、小杯20元；無楊桃片大杯25元、中杯20元、小杯15元、罐裝55元。

(中時 )