埔里鎮新埔里鎮社區出現泥流災情，災民忙著清理被泥水泡爛的家當。（廖肇祥攝）

埔里鎮新埔里鎮社區出現泥流災情，災民指出，禍首就是後院後方未做好水土保持措施的新建案。（廖肇祥攝）

日前下午南投縣降下超大豪雨，位於珠仔山的新埔里鎮社區住戶出現泥流，滾滾泥水越過擋土牆，沖進住戶後院與地下室，受災住戶家當全毀，氣憤指出，禍首就是住宅後方大型建案，建商開挖山林、未做好水土保持措施所致。

「家具、電器、衣服、書籍、證件浸滿了泥漿，全都泡湯了，到現在屋內泥漿還是淹到膝蓋高，損失真的很慘重」，新埔里鎮孫姓受災戶昨日趁著暴雨方歇，每件物品以手機拍照存證，準備向建商求償，因建商派員清理速度緩慢，他還從自家公司調來員工當幫手協助收拾殘局。

20日下午1時許，大埔里地區降下超大豪雨，國姓鄉時雨量高達115豪米為全國排名第一，鄰近的埔里鎮也傳出了災情，新埔里鎮社區住戶後院出現滾滾泥流，越過馬路預定地的擋土牆，淹沒住戶後院，其中有5間住戶地下室被泥流攻破，看著家當泡在泥水裡非常心疼與氣憤。

當地住戶指出，禍首就是社區後方的400戶大型民宅開發案建商，砍伐山林，未做好水土保持，大雨在地表形成了沖蝕溝，滾滾濁流就順著沖蝕溝進入民宅，兩年前的6月也有同樣的情形，當時建商也說會改善，結果災情仍然重演。

當地開發案工地代表指出，社區後方道路預定地未鋪設水泥鋪面，使得水溝失去排水功能，但當務之急是先協助受災戶清理淤泥復原家園，責任歸屬再做鑑定。南投縣議員陳宜君表示，已要求縣府建設處派員到受災現場會勘，釐清責任並主持公道。

(中時 )