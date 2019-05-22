暨大附中108級的畢業生，為同一屆同學量身打造專屬於自己的畢業歌，高三梁承昱同學擅長譜曲，彈得一手好吉他，他找來學校語文實驗班的張仕昌填詞，發起「校內海選」遴選美聲和音與主唱，一群孩子就這樣大膽嘗試，完成一首畢業歌。

暨大附中表示，歷年來師長培育出許多演藝明星，如金曲歌王荒山亮、偶像劇明星博焱、八點檔明星許鈞鈞、台灣小姐冠軍高曼容等校友，在各領域發光發熱，108級畢業生創作的歌曲《致》的概念是對青春的實踐、對未來的展望、對同學的不捨、對師長的感念。因學校保有許多在地原住民多元文化與特色，副歌用「泰雅」曲調哼唱，歌詞簡單好記，搭配好歌喉，讓師長們驚嘆學生創作能量如此豐沛。

為了襯托畢業歌，暨大附中畢業生也自製、自拍、自行剪接畢業歌MV，同學把高中三年影像剪輯課程所學發揮淋漓盡致，MV更是取鏡學生常常駐足埔里的景點，如適合沉澱散心的筊白筍田、夜遊談心的河堤自行車道、校園內新穎美麗的新圖書館大樓，下課最愛去的籃球場等。

暨大附中校長張正彥表示，「致」這畢業MV孩子從策劃到完成，學到相當多知能，這一首歌凝聚大家滿滿向心力，期盼畢業生乘著師長祝福展翅高飛，學校永遠是你們的家。

(中時 )