台中「風大茶館」餐廳槍擊案，警方專案小組連日調閱錄影帶追緝涉案2名惡煞行蹤，發現兩嫌作案逃亡後，連燒2輛逃亡搭乘汽車後，疑轉搭乘台鐵列車一路北上，曾經短暫出現在台北車站，不過隨即又步行前往轉運站搭車，警方不排除他們「北上」只是虛晃一招，目前仍藏身中部，並懷疑幕後還有「大咖」教唆犯下這起震驚社會的槍擊案。

根據警方早先追查，涉案的2名歹徒，在18日上午11時許在「風大茶館」餐廳瘋狂掃射20多槍行兇後後，隨即駕駛白色租賃車離開，並開到一處公墓將車焚燒後，接著換乘另輛灰色租賃車逃逸，接著又在苗栗縣後龍鎮的產業道路燒掉第二輛汽車，據了解，警方研判2嫌連續燒毀逃亡轎車後，從竹南車站搭乘列車北上，並於車上換裝。

綜合媒體報導，警方掌握兩人約在18日下午3時許出現在台北車站，隨後又以步行的方式逃逸，沿途沒有停留，檢警目前蒐集沿路閱監視器，持續追查2嫌行蹤。

(中時電子報)