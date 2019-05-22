鋒面遠離降雨停 局部山區午後陣雨

告別前幾日濕答答，今（22日）起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，各地為多雲到晴，北部高溫28度、中南部高溫30度。預估這波穩定天氣持續到週末（25日），另今日中南部空氣品質不佳，外出請注意。

清晨之前仍受東北季風影響，北部及東半部天氣仍涼，北部及東半部清晨低溫約19～21度，中南部約22~度，白天起東北季風逐漸減弱，各地即呈現回升趨勢，北部及東半部高溫約27～28度，中南部高溫約29～30度。

今日天氣轉穩定，各地大多陽光露臉，只有東半部地區有局部短暫陣雨，午後在西半部山區也有局部對流性的短暫陣雨，由於連日降雨，山區易有坍方和落石等風險，若前往山區活動，請注意安全

今日在北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，若前往海邊活動請留意安全。

至於民眾關心的空氣品質，今日東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，中部空品區以南擴散條件轉差，空氣污染物易累積；受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)