讓我們畫出「最美麗的風景」！第17屆文薈獎得獎作品展—宜蘭場，今日(5/21)於中興文創園區—興創館正式開幕，展期至5/30(四)。開幕茶會由宜蘭特殊教育學校的孩子們帶來精采鼓動人心的太鼓表演，震撼全場，也正式地拉開了序幕。

宜蘭特教學校學生，於茶會後進行創作。（彰美館提供）

這是文薈獎首度到宜蘭舉辦得獎作品展，主辦單位邀請到許多在地的相關團體一同前來交流互動，文薈獎是專屬於身心障礙朋友的文藝獎園地，文化部為落實文化平權的理念，讓身心障礙朋友能夠以創意，分享他們對生命的體悟力、生活的豐富感受力和文學創造洞察力。現場展出作品為第17屆得獎作品，主題徵件以「最美麗的風景」為主軸，以文字或圖畫譜出令人動容的生命故事與想像空間。

開幕茶會也邀請到圖畫類高中職組第三名的得獎人林庭玉，他是在地的宜蘭人，所繪製的作品為「美麗蘭陽」， 身為聽障者的他表示「雖然我是聽障生，但是我可以用眼睛去觀察與介紹心中美麗的蘭陽風景」，他以繪本獻給心心念念的蘭陽家鄉風景，介紹與行銷給更多人認識。

導覽老師吳嵐，帶領宜蘭特教學校學生感受觸覺圖。（彰美館提供）

第 17 屆作品巡迴展將於宜蘭、台南、台北、台中，四地舉辦，更增設視覺圖展示區，讓視障者能夠透過觸摸以及聆聽口述影像，感受到圖畫創作。宜蘭特殊教育學校的孩子們，也在觀完展後感受到滿滿的正面能量，在現場進行圖畫創作，希望能夠參與報名本屆的文薈獎。

各位朋友都可以到現場與精采作品做面對面的體驗與交流，欣賞身心障礙朋友們用藝術行動與我們分享點點滴滴生活故事及對生命懷抱的熱愛。

今年文薈獎堂堂邁入第18屆，以｢當我們一起走過｣為徵件主題，徵件時間於即日起至108年9月5日(四)止，鼓勵大家將自身對於生命的體會，透過文字與圖像創作呈現出來，期待募集更多的參賽作品。

(中時電子報)