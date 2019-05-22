台日混血歌舞劇《嫁妝一牛車》將於8月10到11日於台中國家歌劇院中劇院演出，台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，《嫁妝一牛車》以鄉土文學小說改編的音樂劇，描述台灣50年代底層小人物的生活故事，演唱方式與美聲唱法不同，演、唱平衡地精湛演出將劇中角色表現得淋漓盡致。

台中國家歌劇院推出「音樂劇在台中」系列節目，包括有百老匯原裝的音樂劇《一個美國人在巴黎》、阮劇團的歌舞劇《嫁妝一牛車》，及去年巡演一票難求、未演先加演的綠光劇團《再會吧 北投》。

邱瑗指出，《嫁妝一牛車》以台語演出相當接地氣，強化音樂成分，以歌舞劇場的方式演出，音樂的動感很強，尤其劇中透過演、唱平衡的方式，唱出角色的個性和特色。

《嫁妝一牛車》改編自小說家王禎和的同名鄉土文學小說，以台灣50多年前的社會底層的生活為故事背景，擅長將現代戲劇揉合地方文化特質的阮劇團與日本「地下劇場帝王」流山兒祥跨國合作，並與《通靈少女》編劇林孟寰、台語編劇盧志杰合作，透過鮮活有力的語言、層次豐富的舞台視覺風格及歌舞，生動刻畫社會底層小人物生活的黑色喜劇。

《嫁妝一牛車》劇中描述鹿港商人「簡仔」搬來與「萬發」為鄰，在「簡仔」的幫助下，「萬發」的經濟狀況改善了，但是他的太太「阿好」也跟「簡仔」相好，著重「阿好」的女性視角，並突顯原著中較不顯著的喜劇成分，在嘻笑諷刺的情節中，讓現在的觀眾體會原著中的荒謬、苦澀與滑稽。

(中時 )