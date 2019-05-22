陳吉仲喊一生懸命為農業，讓雲林菜農林佳新聽了很想吐，譙他12字。（圖/翻攝自林佳新FB）

農委會主委陳吉仲於媒體專訪時表示，「我是農家子弟，所以對農業本來就有很大的情感，我說我一生懸命，我只想解決農業問題」，陳吉仲更稱自己不算是政治人物，面對那些不實攻擊，對他來說「都不重要」，解決農業問題才是首要任務。然而，陳吉仲這一番自信爆棚的宣言，讓雲林菜農林佳新聽了很想吐，譙12字：「老實說我只想解決你的官職」。

陳吉仲兩天之內連續在《農傳媒》曝光3個短片，尤其更是以「一生懸命為農業 酸言酸語I don’t care」當口號，陳吉仲表示，「因為自己是農家子弟，所以對農業本來就有很大的情感，我說我一生懸命，我只想解決農業這些問題」，陳吉仲更稱「實際上我們也不是政治人物，我從來不在乎那個政治層面，或者是一些不實的攻擊，如果我在乎了這些，我大概沒辦法做事」。

陳吉仲說，「我覺得比較重要的是說，當我們卸任以後，那就把這四年，我們對農業部門做的事情，我們可以完全攤開來，然後等到二三十年後，發現這四年所做的還在持續做，而且是更好的話，我們當然認為我們這樣做是成功的」。

陳吉仲喊「一生懸命為農業」，這讓林佳新聽了超不舒服，21日時馬上在臉書上反嗆說，「老實說我只想解決你的官職，12個字就是這麼簡單」。

PO文一出，馬上引起許多網友附和，「我看是：一生懸念為官位。農民農業 I don't care」、「陳吉仲口中的"我們"到底是誰啊？」、「有誰能說說小吉到底解決了什麼？小吉說的好像自己為農民、為農業付出了天大的功勞一樣」、「愛做官到幾點了還不肯下台」、「他進 賢哥退」、「你為農業？我們是靠自己」、「建議陳吉仲馬上能立竿見影的方法：請帶上你的人馬，全體辭職。這樣至少能解決90%的問題」。還有人笑說12個字太多，「只要4個字……吉仲下台」、「只需要一字：『滾』」。

林佳新當天在節目《關鍵時刻》深入解析陳吉仲，為何他會下猛藥喊出「一生懸命為農業」？林佳新認為陳吉仲，「真的是奉命要保住這個官位」。林佳新更是說內行人一看就知道，「可能官位不保，才會愈上這種專訪」，甚至還酸說「我很想吐」。

陳吉仲：一生懸命為農業（影/農傳媒YouTube）

(中時電子報)