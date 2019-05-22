@中國時報

民進黨今將召開中執會討論總統提名初選日程，近期民調顯示，蔡英文總統與前閣揆賴清德的民調差距有縮小之勢，挺英中執委若再採「時間換取空間」戰術，恐不利賴清德選情。賴昨日被問及，「登記參選沒誠信」時，否認蔡陣營曾有人來探詢他的意願，賴並加大火力炮轟，「到底是總統說謊，或幕僚說謊？」事實與外界講得並不一樣。

民進黨愛高雄只是選舉口號？去年選前綠營大開支票，承諾大林蒲遷村、捷運延伸至林園，但是高雄市長韓國瑜披露，中央連800萬元捷運規畫費都不出，遷村案也只開過1次會，他預告近期將親赴大林蒲與居民開直播，逼中央傾聽地方聲音。不過，行政院否認建議卡韓，表示韓國瑜所指與事實不符。

隨著藍綠人士陸續表態爭取參選2020，台北市長柯文哲雖動作頻頻，卻始終沒鬆口，他過去曾說，選不選總統「6月再問我」，但他接受網路媒體專訪時卻改口「再延2個月」。此舉是否要等藍綠都確定人選才表態？柯並未否認，還引用唐詩「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」回應，稱「等他們繼續啼」。

世界衛生大會（WHA）20日開幕，美國、德國、法、英國及台灣友邦在首日大會上發言直接或間接力挺台灣。日本與台友邦巴拉圭則在第二天議程發言挺台。友邦史瓦帝尼、宏都拉斯、馬紹爾群島及聖文森分別在總務委員會及全會代表我方與中方進行「二對二辯論」，慷慨陳詞，力主世衛組織（WHO）應邀請台灣以觀察員身分出席WHA，以符合其成立宗旨。外交部對友邦為我仗義執言，表達誠摯謝意。

@旺報

美方接連使出封殺令，迫使華為遭遇史上最大斷鏈危機，儘管美方暫時給華為90天的「喘息期」，但紅色警報並未解除。外資預估，若華為真的斷鏈，台灣華為供應鏈無一倖免，下半年獲利衰退至少5%至10%跑不掉。

大陸水果價格高漲，近期有些已比豬肉貴，最近網路熱搜詞彙中便出現了「車厘子（Cherry，櫻桃）自由」、「荔枝自由」等一系列水果自由話題輪番上榜。其中，蘋果、梨、葡萄等普通水果價格近期集體攀升引起廣泛關注，你「水果自由了嗎？」也成為時下網民相互調侃熱門詞句。

香格里拉對話會（香會）5月底在新加坡舉行，而大陸國務委員兼國防部部長魏鳳和將出席會議，並發表主題演講。魏鳳和此行也是大陸國防部長時隔8年後，再次出席香格里拉對話會。針對大陸拉高出席官員層級，大陸國關者則直言，在陸美角力的大背景下，魏此次出席香會也將代表北京發出「中國聲音」。

高齡87歲的前行政院長唐飛表示，F-104是他飛過的性能最好戰機，可以全天候多功能對地或對空，什麼都能做；唐飛說，很少有國家像我們一樣，一架飛機飛了38年，當初拿到F-104也沒想到會飛這麼久，所以沒有延壽規畫，都想說美國還會再賣新飛機給空軍，想不到美國就是不賣，因此，很多飛行員從頭到尾，就只飛過F-104。

@工商時報

中美貿易戰峰火連天，外資連10賣在台股提款916.29億元，政府基金終於祭出銀彈攻勢，全力救市。其中，退撫基金打頭陣，21日於台股開盤前，核撥105年度決標的第二批資金，共計60億元給六家投信，另有未核撥的千億元銀彈上膛，帶動台股反彈守住年線10,439點關卡，化解破底危機。

中國人民銀行再釋資金活水，宣布將於6月17日實施最新一次「定向降準」政策的第二階段，調降1個百分點。人行在5月6日宣布降準，將分三階段實施，共釋出資金人民幣（下同）2,800億元。值中美貿易戰升級、大陸國內經濟下行風險明顯之際，人行刻意公布定向降準日程，頗有穩定市場信心意味。

中美貿易戰煙硝再起，摩根士丹利發布報告指出，若中美持續出現更多以牙還牙的報復性關稅，將波及全球經濟陷入衰退。然而在如此情況下，大摩預測美國聯準會（Fed）將在2020年春季前把基準利率降至零。

行政院長蘇貞昌21日給了工商協進會理事長林伯豐「100億元」的大紅包！蘇貞昌21日出席林伯豐等工商協進會理監事的「早餐會」時宣布，印花稅確實不合時宜，要求財政部一個月內提出取消印花稅的研議方案。

(中時電子報)