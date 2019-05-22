台東縣議會舊址列為「歷史建築」後，卻因為向中央爭取補助的4000萬元經費遲遲不給，無法進行修繕，議員陳志峰怒批舊址目前環境髒亂、遊民進駐，已妨礙地方發展，要求解除「歷史建築」，以利活化。

位於台東市更生上的縣議會舊址，建於1964年，1998年議會搬遷，2014年5月由縣府指定為歷史建物，8成以上是台東市公所的地，2年前撥給縣府管理，縣議員陳志峰說，舊址荒廢髒亂，不但被人亂丟垃圾，冬天還成了遊民收容所。

陳志峰認為，位於市中心的這塊地之所以動彈不得，全是因為被「歷史建築」4個字框住，他說，解除「歷史建築」後進行活化，對地方的發展才有幫助。

文化處長鍾青柏表示，已經向中央爭取4000萬元補助經費，進行修繕後做為演藝廳，對於更生路的發展很有幫助，但是中央的經費遲遲不給，期間已多次雇工前往清理環境。

鍾青柏說，縣議會舊址指定為歷史建築，地方有很多不同的聲音，但是國內很少有被指定為歷史建築又解除的案例，他強調，對於議員的意見，他可以接受，任何領域的公共行政，在民意的趨向下，會把專業堅持降至最低。

(中時 )