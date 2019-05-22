上櫃公司和進電子(3191)總經理龔俊仁，被控於2013至2015年間，擔任董事長期間涉嫌以虛偽交易掏空資產上億元，資金流入私人帳戶、涉及財報不實，涉嫌違反《證交法》。台北地檢署昨指揮調查局北機站兵分9路搜索和進電子、龔俊仁住處等地，約談龔俊仁、電子事業部經理曾明煇等12名涉嫌人、4名證人到案，台北地檢署訊後以龔、曾2人涉嫌《證交法》重罪，且有共犯及證人未到案，有串證之虞，今早向法院聲請羈押禁見。

另華鈦光電前實際負責人李建興20萬元交保，其餘人士均請回，至於和進電子副董事長陳盈全則未到案，檢調將另行約談。

檢調懷疑，現為和進電子總經理的龔俊仁，在2013年、2015年擔任和進公司董事長，以偽交易手法掏空上億元資產，事後並將不實交易列入公司財報，涉嫌違反證交法特別背信、非常規交易、財報不實等罪。其中，和進2013年間，買進測試晶圓的儀器，事後利用其他名目虛報2000多萬元購買機台，資金流入私人帳戶。另和進出貨晶圓給其他業者，但該業者的營業項目是販售飲水機，疑為假交易。

此外，和進內部人以1000多萬元向花蓮金鼎旅館管理顧問公司承租位於花蓮市區的旅館，之後和進電子再用2400萬元買下經營權，金鼎隨後與地主重新簽約，將租金由每個月15萬元拉高至22萬元，涉嫌隱匿關係人交易，造成和進損失。

龔俊仁不是第一次涉案，他曾被控於2013年間任職董事長期間，得知公司出售五股土地3億多元利多消息，不但向金主借款買進自家股票，並於公司重大訊息公布前，事先透露給湯姓友人，雙方協議平分不法獲利，未料股價不漲反跌，新北地院依違反證交法判龔徒刑3年3月，詎料如今又涉掏空遭調查局搜索。

(中時 )