祖孫淡水散步落水 嬤不治孫救回一命 07:452019/05/22 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 淡水河畔。（中時資料照 陳秀玲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨深夜11時許，新北市淡水河河岸發生落水事件，一名陳姓阿嬷帶著10歲孫子散步，不知何故落水，警消凌晨0時許，救起2人，不幸的是阿嬤已失去生命跡象，孫子受到擦傷但意識清楚。 警方調查，目擊民眾表示，有看到這對祖孫坐著聊天，後來忽然聽到呼救聲，發現祖孫在水中漂浮，趕快報警。據ETtoday報導，警方初步研判2人可能是散步時，不慎失足從40公分高的台階跌落水中。 (中時電子報) #散步 #祖孫 #孫子 #警方 #聊天 也許您會感興趣 推薦閱讀 警方驚駭 劉女冷血似蔡京京 04:102019/05/19 社會新聞 中市辦祖孫烤箱讀書會 促進親子情誼 20:412019/05/19 生活 《汽車股》LUXGEN攜手新北市政府，新車獲警方肯定 11:592019/05/21 財經 社會熱門新聞 女戰完男友續戰他爸 竟戀上老司機 - 社會 男捷運站哭喊：我沒有做！真相峰迴路轉 - 社會 祖孫淡水散步落水 嬤不治孫救回一命 - 社會 慘！少年一覺醒來 全家遭滅門割喉僅他倖存 - 社會 老公偷腥「忍過頭」 人妻提告吞敗 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。