昨深夜11時許，新北市淡水河河岸發生落水事件，一名陳姓阿嬷帶著10歲孫子散步，不知何故落水，警消凌晨0時許，救起2人，不幸的是阿嬤已失去生命跡象，孫子受到擦傷但意識清楚。

警方調查，目擊民眾表示，有看到這對祖孫坐著聊天，後來忽然聽到呼救聲，發現祖孫在水中漂浮，趕快報警。據ETtoday報導，警方初步研判2人可能是散步時，不慎失足從40公分高的台階跌落水中。

(中時電子報)