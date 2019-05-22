兒童台姐姐界始祖「小蜜桃姐姐」朱安禹，8年前閃嫁身價10億的大陸富商李慎言，婚後就淡出演藝圈，專心在家相夫教子，未料近日卻傳出豪門婚姻生變，老公因欠債人間蒸發，兩人也早處於分居狀態。

據《鏡週刊》報導，李慎言沒有外界想像的風光，近來投資頻出狀況，他在上海投資的日本高級餐廳，因貸款人民幣500萬（約2250萬台幣）未還，遭銀行催繳，加上人民幣100萬元（約450萬台幣）賠償金，李慎言共欠下人民幣600萬元（約2700萬台幣）。

據悉，李慎言隱瞞餐廳股東向銀行借貸，還一邊進行股權轉讓，本以為瞞天過海，卻因欠款未還的通知寄到餐廳，員工和股東們才知道，他因此寫了道歉信，向股東謝罪，承認有財務危機，並表示一旦有轉機，會支付股東們的損失，不過搜尋他過去司法紀錄，赫然發現他和小蜜桃姐姐因房屋買賣糾紛，遭法院宣判凍結他們銀行存款人民幣1000萬（約新台幣4600萬），或查封、扣押其相應價值的財產。

而李慎言爆欠債後，似乎人間蒸發，找上小蜜桃姐姐，她切割「我也不清楚他在外面的金錢往來」，有知情人士認為，她是刻意推卸責任，也有一說法是因為李慎言長年不在家，夫妻倆話題、興趣都沒有交集，等同分居，豪門婚姻早已悄悄生變。

(中時電子報)