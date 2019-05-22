總統蔡英文日前舉行執政3週年記者會，她公布3年來的執政成績單，並提出10個關鍵字。對此，資深媒體人李艷秋則諷刺表示，這三年，沒有「英」只有「陰」，她也認為，人民按不下「讚」字才是關鍵。

蔡英文執政三週年記者會上，她說「三年有成，四年收穫」，並用10個關鍵字紀錄她的豐功偉業。對此，李艷秋在臉書表示，李艷秋在臉書發文指出，這三年，沒有「英」，只有「陰」。

李艷秋問及，若蔡英文這任做得好，黨內眾星拱月還來不及，賴清德怎麼會出來挑戰她呢？賴清德的民調怎麼一直比她高呢？怎麼還要用各種「耍賴」的方式，不願面對黨內初選呢？怎麼黨內大老、中老、小老都要她棄選呢？怎麼討厭民進黨會成為全民最大黨呢？九合一怎麼會輸掉大片江山？她必須辭主席謝罪呢？2016無人敢與她相爭的國民黨，這次卻群雄並起呢？

李艷秋直言，10個關鍵字沒用，人民按不下『讚』字才是關鍵。她說執政者及反對者都喜歡用數字互相答嘴鼓，「我不看這些，社會整體氛圍、民心的變化、執政者的手段，才是觀察重點」。李直言，這三年，要問的是：台灣的對立消失了嗎？台灣的公義是非回來了嗎？台灣的族群仇恨減輕了嗎？對台灣的未來充滿信心嗎？

她認為，這三年，蔡英文將所有可能的機關都東廠化，明的用多數暴力通過立法打擊異己，暗的羅織耍陰用人事遂行鬥爭，公投結果不遵守，自己執政自己上街；一邊放任貪污保外犯每天羞辱凌遲司法，一邊放任監察院彈劾不配合政策的司法人員，開個司改會議，要表決到她滿意為止，還毫不知羞恥的把司法改革的冠冕戴在自己頭上。

「用陰狠偏差的手段對付國民黨也就罷了，連自己人，只要妨礙了她的權力，也一樣用見不得陽光的方式除之」。李艷秋說賴清德聲聲哀號，希望蔡英文約束自己的網軍，希望初選能夠舉行，希望贏了可以獲得小英的祝福，就可以大致了解蔡英文的暗黑手段多麼令人不寒而慄。

(中時電子報)