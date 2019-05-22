自從鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選後，不僅許多名嘴從挺韓倒戈成挺郭，還有挺朱立倫、盧秀燕、韓國瑜的FB社團被改名成挺郭台銘。除此之外，桃園市議員詹江村昨晚也在臉書發文，他發現「在議會要我連署支持韓國瑜選總統的議員，今天跟郭台銘合照。國民黨基層風向有點改變了！」

桃園市議員詹江村昨晚在臉書發文「在議會要我連署支持韓國瑜選總統的議員，今天跟郭台銘合照。國民黨基層風向有點改變了！」但底下網友留言破2百則，留言幾乎一面倒挺韓。

網友說「 韓國瑜是人民挺出來的...不是議員或立委們挺出來的...所以 沒韓 的總統大選...立委們 自求多福吧！」、「只選韓國瑜」、「唉！一手好牌，自己打爛，輸了贏得政權的機會，怪不了他人，左手打右手！」、「非韓不投的 海內外應該有一兩百萬票 看KMT自己要不要 還是要送蚵P」、「我常說民進黨選票再爛都有30～35%，現在還有執政資源，團結都不一定贏，何況不團結。」、「 你真的不懂韓粉的心，政治人物看太多，有誰像韓市長這麼熱情，真誠，有拼勁，肯為民做事，接地氣」。

(中時電子報)