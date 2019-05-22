童星喬喬母親母親節前不幸癌逝，喬喬父親被爆不僅阻撓母女7年沒見面，甚至在喬喬母親臨終前，只關心近百萬贍養費是否拿的到，如今又被爆出喬喬父親不僅在粉專向網友徵求內褲照，甚至在有女友的狀態下，還跟優格姐姐過從甚密。

根據《鏡週刊》報導，喬爸與喬媽離婚後談過幾段戀愛，其中一位女友和喬爸交往時，發現他和優格姐姐聯繫頻繁，更發現優格姐姐IG大頭照不僅放上和喬喬相擁睡覺的照片，臉書也不時PO出和喬喬合照，顯示與喬喬父女感情相當好，雖然喬爸不認和優格姐姐有曖昧，但女友仍堅決分手狠斬這段戀情，另外更傳出喬爸和喬喬的經紀人登記結婚，主要是為了切斷喬媽和喬喬的母女關係。

此外喬爸除了2012年在部落格放上喬喬照片，說要為女兒徵求新的母親，更多次在粉專公開徵求粉絲，穿黑色小褲褲私密照，還PO文與粉絲合照，並註明要「帶回家使用」，因此外界指出擅於利用女兒天真無邪的樣子，引誘粉絲上鉤並建立拋棄式的親密關係，匪夷所思的行徑多不勝數。

(中時電子報)