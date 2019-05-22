PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

民進黨內總統初選「英德內戰」愈演愈烈！總統蔡英文與前行政院長賴清德隔空放話；黨主席卓榮泰更在21日深夜發文，感嘆「『雨過就會天晴』！會嗎？」有網友怒嗆「蔡英文作弊」，表示自己無法接受違背民進黨價值觀的人。其他網友則酸回：「放心！到時候民調電話連絡不到你。」

卓榮泰在臉書發文，劈頭寫道：「明天(5/22)的中執會，如果沒有新的協調結果，會有什麼樣的發展？」並細數陳菊秘書長、蘇貞昌院長、柯建銘總召、鄭文燦市長等人的協助，指出最後協調癥結在於「民調日期+對比方式+手機納入比例」的三合一配套問題。並一再感嘆「到底初選是會造成裂痕還是會浴火重生？」最後更感嘆：「前晚，整個台灣壟罩在滂沱大雨中，在不同夢境裡反覆醒來多次，最後總想著『雨過就會天晴』！會嗎？」

網友在PTT論壇，力挺《[討論] 我看好賴初選過關》一文，表示：「我也看好，但理由是因為「蔡英文作弊」。我是接受：民主、人權、進步價值……等價值觀念的人，所以我決對不會接受什麼延後初選的作弊手段，這根本違背民進黨和當初蔡英文承諾給大家的價值觀。就更別說蔡英文放任網軍肆意在各大網路媒體攻擊其他候選人的行為，是多麼不好了。綜觀上述，依形象來看，我寧可選擇賴，也不會選擇蔡英文。」

對此，有網友直言：「放心！到時候民調電話連絡不到你。」其他網友則紛紛留言：「她就處心積慮地想把他搓掉啊」、「蔡絕對穩的啦」。

(中時電子報)