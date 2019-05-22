太驚悚！英國一間牙科診所，被爆出口腔衛生師未將使用過的醫療器材確實消毒，導致曾在診所接受治療的563名病患，恐有感染愛滋病毒的風險，英國公共衛生部表示，這些人都必須要接受檢驗，以確定是否受到感染，消息曝光引發喧然大波。

據英國《太陽報》報導，位於英格蘭霍茲登一間名為Dentality Hoddesdon的牙醫診所，被爆因口腔衛生師未落實洗牙機消毒清潔，導致有563名曾在該診所治療的病人，被通知要接受愛滋病毒(HIV)檢驗。

牙醫診所Dentality Hoddesdon (翻攝太陽報)

報導指出，有員工在一月時發現，診所的超聲波洗牙機每天只清洗2次，但事實上應在每次使用後就要進行妥善消毒和清洗，因口腔衛生師的怠惰，導致563名曾在該診所治療的病人，有被感染HIV及其他疾病的可能，最後該名口腔衛生師被解雇，不過他的執照仍可繼續使用。

英國公共衛生部表示，563名病患可能會受感染，但風險較低，另外，衛生防護部門副主任也表示，除了愛滋病毒，病人也可能有感染B型肝炎及C型肝炎的風險，建議接受相關檢驗。

(中時電子報)