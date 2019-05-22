為了防範敵軍對我執行「斬首突擊」，憲兵202指揮部昨日凌晨在松山機場，執行反空機降作戰操演戰備任務演習，模擬敵軍對我實施空降突襲，企圖奪占機場後進犯首都，憲指部派出雲豹甲車、V150甲車載運兵力前往松山機場支援殲敵，這也是松山機場難得一見的大規模操演，狀況逼真。

敵方部隊遭圍困在機場後，憲兵立即運用地面部隊進行掃蕩。〈國防部提供〉

操演過程，單位接獲敵方在松山機場進行空降突襲，負責首都衛戍任務的憲兵202指揮部，揭獲應援任務後，立即調派臺北憲兵隊、裝步第239營、砲兵第228營、332營及憲兵8中隊等單位前往應敵。

憲兵地面部隊在甲車掩護下，向敵方突擊前進。〈國防部提供〉

各部隊從大直駐地出動多輛配備有迫擊砲與榴彈機砲的雲豹甲車，載滿武裝兵力趕往機場進行反空降，先將敵軍圍困在機場內，並運用120迫擊砲優勢火力壓制敵方部隊行動，接著進行地面戰，殲滅敵特攻部隊。

憲兵指揮部參謀長夏德宇表示，部隊為戰而訓，藉由實地戰場環境，結合各項狀況推演，以實兵演練方式，強化部隊戰術作為及官兵戰鬥能力，提升戰場抗壓，更展現憲兵衛戍中樞安全使命。

(中時電子報)