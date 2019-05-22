油商陳世憲涉嫌違反聯合國安理會制裁決議，偷偷賣油給北韓，成為台灣首位遭《資恐防制法》制裁的對象，數億元資產全被凍結。但陳世憲竟在官司審理期間，去電法務部，揚言殺光法務部次長陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家，目前法務部已著手偵辦此案。

2017年12月底，南韓媒體報導，香港註冊、台灣公司所租油輪「方向永嘉」，2017年10月19日違反聯合國安理會的制裁決議，在東海祕密向北韓船隻供應約600噸的精煉石油，租船的公司為台灣「比利恩油品集團」（Billions Bunker Group）。

我相關單位查證，比利恩油品集團登記在馬紹爾群島，而該集團實際負責人就是陳世憲。陳世憲偷偷運油賣給北韓，引起國際關注，法務部去年1月邀集國安局、內政部、外交部及金管會等單位，召開資恐防制審議會，首度執行聯合國安理會制裁決議，通過台灣史上第一次的制裁作為，將陳世憲名下及海外二個公司等資產全都凍結。

對於被指賣油給北韓，陳世憲始終喊冤，去年1月19日在家吞安眠藥自殺，送醫不久後出院，見到媒體大吐苦水，喊冤被大陸栽贓，稱自己不可能賣油給北韓，還怒嗆台灣人是孬種，只會欺負自己人。

據《鏡週刊》報導，陳收到制裁公文後，竟按公文上的聯絡電話致電法務部，嗆聲要殺光在記者會上負責說明的法務部次長陳明堂，以及公文上載明的承辦檢察官蔡佩玲2人全家。

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