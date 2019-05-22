針對美國封殺華為的舉動，大陸《人民日報》今發文表示，走別人的路永遠只能跟在別人後面，還有誤入歧途或被人封路的風險；好比在別人的牆基上蓋房子，只要一遇風雨，就會不堪一擊。現代化是買不來的，大陸科技自立，時不我待，科技自立，機不可失。

文章指出，大陸為什麼一定要自主創新、科技自立？的確，改革開放的前幾十年，由於發展起點較低，通過引進國外成熟技術，充分發揮後發優勢，快速形成了大陸的產業體系，這使大陸以最短的時間告別短缺經濟。

不過，文章強調，走別人的路永遠只能跟在別人後面，還有誤入歧途或被人封路的風險。一般技術可以引進，關鍵核心技術卻是要不來、買不來、討不來的。小到晶片、新材料，大到數控機床、發動機，大陸成為製造強國的核心技術，往往被一些國家列入「出口管制清單」。

文章表明，如果這些核心部件，大陸全面依賴進口，無異於將「命門」雙手奉上，「就好比在別人的牆基上蓋房子，再大再漂亮也可能經不起風雨，甚至會不堪一擊」。當前華為遭遇的極限施壓再次證明，大陸不可能買來一個現代化，只有堅持科技自立，把關鍵技術、核心裝備牢牢掌握在自己手中，才能從根本上保障國家經濟安全。

文章認為，放眼全球，新一輪科技革命和產業變革風起雲湧，世界經濟格局正重新洗牌。然而，應對得當，挑戰也是機遇。自主創新的接力棒已握在我們手中。科技自立，時不我待；科技自立，機不可失。

(中時 )