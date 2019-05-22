蘇揆透過幕僚嚴正否認，並怒嗆「請李先生用點腦袋，或是用Google查一下再發言」。李正皓再秀出自己Google過的截圖，酸結果都是蘇貞昌養網軍的證據跟爆卦啊!(李正皓臉書)

一自稱是鴻海科技集團前員工的網友在PTT爆料，指自己國外碩士學歷，卻只領38K，怒轟郭台銘是台灣科技業低薪幫兇。國民黨草協聯盟發起人李正皓在FB發文，該帳號去年10月就被踢爆是「蘇貞昌網軍」。但蘇揆透過幕僚嚴正否認，並怒嗆「請李先生用點腦袋，或是用Google查一下再發言」。李正皓再秀出自己Google過的截圖，酸結果都是蘇貞昌養網軍的證據跟爆卦啊!

署名「MMHOHO（1124滅東廠）」網友在ptt爆料指控，鴻海任用國外碩士只給薪38K，但郭台銘嚴正否認，國民黨草協聯盟發起人李正皓在FB發文，該帳號去年10月就被踢爆是「蘇貞昌網軍」。但行政院長蘇貞昌透過幕僚嚴正否認，並怒嗆「請李先生用點腦袋，或是用Google查一下再發言」。

李正皓也再度秀出Google蘇貞昌PTT網軍的截圖，反擊說「但⋯我真的google過啦，只是結果都是蘇貞昌養網軍的證據跟爆卦，我還能怎麼辦呢？（攤手～)」李正皓並酸，「對了，我手機是iphone，不是華為」。

網友留言「 所以他是真知道你用華為還是調侃?若是真知道是怎麼知道的啊？聽起來好恐怖，若是調侃還真的一點都不好笑，因為老美想做大封殺起飛企業，而我們這些消費者就活該受罪?我還真的是華為用戶，對於老美這種惡劣手段還真的是不爽卻無可奈何」、「李先生，查水表囉！」、「你請他Google清楚，以後的新手機才不能用google」、「請加大力度，追下去！」

(中時電子報)