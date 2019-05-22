勇士昨天靠著史提芬柯瑞與卓雷蒙格林同場大三元的優異表現，經過延長賽激戰後2分之差險勝拓荒者，連續5年闖進總決賽。昨日因傷無法上陣的老將伊戈達拉，今天在受訪時稱讚柯瑞是NBA史上第二控衛。

Yessir, Dray❗️ pic.twitter.com/BAOINdVEXZ — Golden State Warriors (@warriors) 2019年5月21日

杜蘭特在西區次輪與火箭的第5場系列賽第3節拉傷了右小腿，勇士在少了杜蘭特與考辛斯的情況下，第6戰靠著柯瑞下半場獨拿33分的領軍下逆轉擊敗了火箭，進而以4比2贏得系列賽。

西區決賽杜蘭特的傷勢復原不理想，但柯瑞連續4場比賽得分超過30分，改寫了NBA分區決賽紀錄，勇士能後直落四橫掃拓荒者，柯瑞功不可沒。

伊戈達拉表示，「不管外界是如何看待柯瑞，在我的心中，柯瑞就是NBA史上第二控衛，這點無庸置疑，尤其是他在西區決賽的4場比賽是多麼的出色。」

勇士替補球員庫克也說，不了解外界怎會懷疑兩屆MVP、3次總冠軍、劃時代天才，柯瑞是非常謙虛的超級巨星，他不會介意外界的看法。

(中時電子報)