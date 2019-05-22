大陸全國政協外事委員會委員、前駐歐盟使團團長楊燕怡表示，美國不斷加劇貿易戰，違背了陸美兩國在比較優勢基礎上進行自由貿易的規律，最終必然是損人不利己，對全球經濟復甦、全球產業鏈與價值鏈安全、多邊貿易體系等造成不利影響和衝擊。

大陸《人民日報》專訪楊燕怡。面對陸美貿易戰再起，楊燕怡稱，美國發動貿易戰，真實企圖是構築美國優先的全球利益格局，遏制其他國家的發展，尤其是大陸的發展強大。

他指出，美國單方面挑起貿易戰，毫無信用可言。對於美方的無理行徑，陸方堅決捍衛自身合法正當權益。同時，美方還在全球多國製造雙邊貿易摩擦，並在多邊領域揮舞單邊主義、保護主義大棒，挑戰多邊貿易體制，國際社會反應強烈。

楊燕怡強調，國際貨幣基金組織、世界銀行、二十國集團、金磚國家等也大聲疾呼加強共同合作，減少貿易壁壘，防止貿易保護主義升級，維護世界經濟復蘇勢頭。正所謂「得道多助，失道寡助」，美國雖驕縱霸淩，但難以阻擋和平、發展、合作、共贏的浩蕩潮流。

他還稱，陸美作為兩個大國，合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。「經濟全球化發展和中美關係雖然遭遇暗流、逆流、寒流，但改變不了主流，保持開放、加強合作仍是大勢所趨，人心所向。」

(中時 )