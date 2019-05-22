嶄新的頭前國中操場，外圍紅色PU跑道鮮豔熱情，操場中央則以藍、綠色區別使用空間，共有2座籃球場、2座排球場、1個足壘球場地。（吳亮賢攝）

新莊區頭前國中的操場，創校至今使用逾30年，雖有定期整復，但早在十年前就出現龜裂、跑道不平、樹幹穿破跑道等狀況，在校方、家長會積極爭取，及議員何淑峰關心下，於今年四月完成改建，進入初驗階段，全新的操場以藍、綠、紅色調組成，兼具多功能使用性，學生開心表示，「真是最棒的畢業禮物！」

嶄新的頭前國中操場，外圍紅色PU跑道鮮豔熱情，操場中央則以藍、綠色區別使用空間，共有2座籃球場、2座排球場、1個足壘球場地，以及訓練協調性與敏捷度的「繩梯」，將空間配置效益發揮到最大。

校長黃居正表示，感謝家長會及議員何淑峰的積極關心，改建工程約3個月，總計經費900多萬，重生後的操場不僅能讓同學安全使用，在放學時間，也會開放給民眾運動，為在地增添舒適的休閒空間。

已在頭前任教十年的老師吳承翰指出，以前的操場龜裂又凹凸不平，跑道硬梆梆，「甚至還有樹幹穿破跑道」，帶學生進行大隊接力時，「都很害怕他們受傷。」

吳承翰說，全新的跑道跑起來十分舒服，上體育課時，不用再擔心安全問題，同學可以自在的運動。

9年級同學林庭逸表示，現在終於可以在跑道上盡情的奔跑，能在畢業前見證操場重生，「真是最棒的畢業禮物！」

(中時 )