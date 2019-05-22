2019.05.20新聞深喉嚨 從年改、非核到轉型正義 民進黨遵行英皇旨意「失」政有成？

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，更被許多支持者寄予厚望，盼直取2020總統大位領導中華民國。韓日前接受專訪，直言2016年投給總統蔡英文的，就「討厭國民黨」、「盼台灣獨立」與「希望過好日子」三種人；而蔡跟整個民進黨最對不起的，也正是「希望過好日子」這群人。

韓國瑜受節目《新聞深喉嚨》專訪，表示：「三年前，投給蔡英文的人，什麼人投？什麼人投給蔡英文？只有三種人，第一，討厭國民黨：看到國民黨就投不下去！對不對？第二，希望台灣獨立：支持你蔡英文，趕快獨立建國！第三，我希望過好日子：國民黨執政我沒有把握，民進黨可以給我帶來好生活！這三種！這三種人把票投給蔡英文，我都幫蔡英文分析好了！」

韓國瑜進一步指出：「第一種人，現在開始罵民進黨了！國民黨這麼差！你民進黨執政也不怎麼樣！到底在搞什麼？第二種，我支持你希望獨立，怎麼三年了、立法院過半，你到現在還不獨立！第三種，最辛苦！說實在，蔡英文總統跟民進黨，最對不起就是第三種人！我票投給你，希望我能過好日子，結果我看不到未來有希望！我日子越過越苦，也就是民進黨、蔡英文總統跟這些民進黨的政治菁英，你們最對不起的，就是第三種人！」

最後，韓國瑜激動道：「討厭國民黨的人，你們不見得這麼對不起！台獨建國，那是虛幻！根本永遠不可能！這第三種，才是民進黨真的對不起、完完全全對不起！你要怎麼交代？」並語重心長道，政治人物到最終，無非為百姓拚來四個字──安居樂業。

(中時電子報)