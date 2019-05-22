英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）旗下餐廳王國驚傳破產，英國境內至少有22家連鎖餐廳已經倒閉，1,000名員工被裁員。

英國名廚奧利佛連鎖餐廳事業驚傳破產，英國境內22家餐廳已經倒閉，1000名員工遭解雇。

據天空新聞網（Sky News）報導，名廚奧利佛旗下連鎖義大利餐廳21日傳出破產，英國境內25家分店當中的22家已經關閉，1,000名員工遭到解雇。

奧利佛2018年就傳出欠下高額債務，包括積欠銀行、房東、供應商約7,150萬英鎊（約新台幣28.6億元）以及員工220萬英鎊，奧利佛在今年初投入400萬英鎊希望吸引投資人另外投資，不料最終引入資金的計畫失敗，公司仍宣告破產，目前奧利佛的餐廳事業由安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）進行清算程序。

KPMG指出，由於資金不足，清算期間奧利佛在英國境內的22間餐廳必須關閉，另外位在英國蓋威克機場（Gatwick airport）的3間分店短期間還能夠繼續營業，海外28家分店則不受影響。

針對破產一事，傑米奧利佛表示，感到非常悲傷，並感謝所有員工及供應商過去10年來對餐廳投入的心力及貢獻，也感謝顧客對餐廳的支持。

(中時電子報)