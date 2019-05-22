游安順入圍本屆北影男配角，演技受到肯定。

由施立執導，李亦捷、夏騰宏等人主演的新片《野雀之詩》，入圍本屆台北電影節「台北電影獎」4獎項以及入選「國際新導演競賽」，其中李亦捷在片中演出為人母的酒店小姐，成功拿下角逐影后的門票，施立形容她跟角色契合度高，因她開拍前自己跑去酒店實習，掌握許多酒國女子的眉角。

電影有一場戲是李亦捷跟其他酒店小姐在休息室閒聊，拍完後施立問攝影畫面是否OK，攝影師回報畫面不錯，只是有一個問題，就是李亦捷的戲服短裙走光，正當大家討論重拍時，她竟說：「酒店小姐們在休息室本來就坐沒坐相，這才是自然的畫面。」索性就不重拍，最後也就沒特意把走光鏡頭剪掉。

至於為何會挑中李亦捷擔綱女主角？施立表示自己當初選角花了3個月，最後一個要面試的人正是李，「那天下大雨，她提早到，在辦公室一樓躲雨等我，我看到她淋溼狼狽的樣子，就決定是她了。」

此外李亦捷跟金鐘得主游安順也有對手戲，游被女方的演技折服，還曾私下問她說：「妳是不是真的有小孩？還是妳真的有在酒店上班過？」而游的演技也相當了得，這次同樣以《野雀之詩》入圍北影男配，他只進組拍攝2天，戲分不多卻被評審看中。電影6月底在台北電影節舉辦世界首映。

(中時 )