席琳狄翁(Céline Dion)首度上美國知名節目單元《車上卡拉OK》,她目前為表演定居在賭城拉斯維加斯,趁休假「上車」受訪,被問是否喜歡住在當地,原本僅簡短回答:「我住在我心所在之處。」讓人以為有更深刻的意義,接著卻立刻大唱自己的世界名曲〈我心永恆〉:「我心會一直存在。(My heart will go on and on…)」徹底展現幽默機智的一面,也完全符合該單元名稱,最後還在賭城飯店前的水池和主持人上演《鐵達尼號》,吸引超多民眾圍觀。

影片在YouTube上引起熱烈討論,儘管她在前段幾乎「沒說話」,卻成功讓名主持人詹姆斯柯登啞口無言,因爲不管對方說任何話,她都能用歌曲接話;她也談到自己收藏的鞋子可能上萬雙,甚至有個自動化倉庫,以顏色分類放置,只要在電腦輸入按鍵就能將鞋子送到眼前,主持人卻狠心安排她將多雙愛鞋隨機送給街上民眾,讓她在車上崩潰尖叫,直呼:「我需要酒精。」

席琳狄翁還隨著配樂在車上演出音樂劇,唱到歌詞「親吻」時,更激動抓住詹姆斯嘴對嘴親了一口,讓詹姆斯「受寵若驚」瞬間爆笑。連美國兒歌〈Baby Shark〉都能被她即興改編為音樂劇版。也有眼尖民眾在街上發現席琳坐在車內,席琳馬上搖下車窗打招呼,還繼續放聲大唱,超親民態度讓遊客都跟著一起揮手舞動。

Céline Dion Carpool Karaoke

(中時 )