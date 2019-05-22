席琳狄翁（Céline Dion）首度上美國知名節目單元《車上卡拉OK》，她目前為表演定居在賭城拉斯維加斯，趁休假「上車」受訪，被問是否喜歡住在當地，原本僅簡短回答：「我住在我心所在之處。」讓人以為有更深刻的意義，接著卻立刻大唱自己的世界名曲〈我心永恆〉：「我心會一直存在。（My heart will go on and on…）」徹底展現幽默機智的一面，也完全符合該單元名稱，最後還在賭城飯店前的水池和主持人上演《鐵達尼號》，吸引超多民眾圍觀。

影片在YouTube上引起熱烈討論，儘管她在前段幾乎「沒說話」，卻成功讓名主持人詹姆斯柯登啞口無言，因爲不管對方說任何話，她都能用歌曲接話；她也談到自己收藏的鞋子可能上萬雙，甚至有個自動化倉庫，以顏色分類放置，只要在電腦輸入按鍵就能將鞋子送到眼前，主持人卻狠心安排她將多雙愛鞋隨機送給街上民眾，讓她在車上崩潰尖叫，直呼：「我需要酒精。」

席琳狄翁還隨著配樂在車上演出音樂劇，唱到歌詞「親吻」時，更激動抓住詹姆斯嘴對嘴親了一口，讓詹姆斯「受寵若驚」瞬間爆笑。連美國兒歌〈Baby Shark〉都能被她即興改編為音樂劇版。也有眼尖民眾在街上發現席琳坐在車內，席琳馬上搖下車窗打招呼，還繼續放聲大唱，超親民態度讓遊客都跟著一起揮手舞動。

Céline Dion Carpool Karaoke

(中時 )