高中生右投史都華（Carter Stewart）在2018年選秀中，曾以第8順位被勇士隊挑走，不過因為簽約金談不攏決定先攻讀大學，今年原可以再次參加選秀，但有記者爆料，史都華在超級經紀人波拉斯的斡旋下，將以天價簽約金加盟日職福岡軟銀。

根據美媒記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，今年19歲的新秀史都華將違背常理，不考慮挑戰大聯盟，反而將加盟洋聯「日本一」的軟銀。史都華身高198公分、最快球速可到98英里(約157.7公里)，去年選秀中在首輪第8順位被勇士隊挑中，不過在體檢過後雙方並未達成協議。

RHP Carter Stewart, who attended Eastern Florida State College after failing to sign with the #Braves as the No. 8 overall pick in last year’s draft, is in agreement on a contract with the Fukuoka SoftBank Hawks of the Japanese Pacific League, sources tell The Athletic. — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) May 21, 2019

史都華擁有非常出色的曲球，不過體檢時勇士對於史都華的右手腕有擔憂，因此僅開價不到200萬美金，這和史都華預期的450萬美金差距太大，因此史都華放棄簽約而轉讀大學，同時取得今年大聯盟選秀資格。

羅森索爆料，在知名經紀人波拉斯的推薦下，史都華已和福岡軟銀達成共識，能以700萬美金的天價加盟日職，比參加選秀的條件好多了，而軟銀球團並沒有正面回應這則消息，僅說現階段無法透露更多。

史都華的直球均速約為92至94英里，最快球速能到98英里，武器是幅度很大的曲球，約在80英里左右，在大學新鮮人賽季投出74.1局、108次三振，自責分率僅1.70的優質成績。若史都華成功加盟日職，那麼未來無法和球團達成簽約金共識的新秀，就多了一條路可以選擇。

(中時電子報)