勇士只花4場比賽就贏得西區冠軍，以逸待勞等待東區公鹿與暴龍之間的勝方，如果勇士能在本季完成3連霸，將創建屬於自己的勇士王朝，同時也將成為21世紀NBA最偉大的球隊。

勇士雖然在季前組成五星戰線，但仍面臨著傷兵困擾，例行賽僅57勝是最近5年來最差戰績，季後賽前兩輪面對來勢洶洶的快艇和火箭，考辛斯與杜蘭特先後受傷，所幸老將伊戈達拉、李文斯頓等人挺身而出，柯瑞、卓雷蒙格林與克雷湯普生找回2015年奪冠默契，憑藉著眾志成城的意志力脫穎而出。

西區決賽G4在少了杜蘭特、考辛斯和伊戈達拉的情況下，柯瑞與卓雷蒙格林同場大三元，創下NBA新紀錄，勇士4比0橫掃拓荒者，連續5年闖進總決賽。

勇士如果能在本季實現3連霸壯舉，將成為塞爾提克、湖人、公牛之後第四支寫下3連霸的球隊，5年內4度奪冠，也將成為21世紀最偉大的球隊。

然而勇士想要創建璀璨王朝並非那麼簡單，因為橫梗在前的不論是公鹿或是暴龍，都將是勇士最近3年來最強大的敵人。

公鹿由阿提托康波領軍，搭配著米德頓、布雷索、米洛提奇、布羅格登、布魯克羅培茲、伊耶索瓦和喬治希爾等悍將，整體陣容不輸勇士，甚至還更加出色。

暴龍方面擁有里歐納德、席亞卡、羅瑞、馬克蓋索、伊巴卡、丹尼格林、諾曼鮑爾、范維利特以及華裔球星林書豪。

如果杜蘭特、考辛斯與伊戈達拉無法在總決賽歸隊的話，勇士將面臨嚴苛考驗，唯一優勢就是作戰經驗，勇士目前這批球員大多經歷過4次總冠軍系列賽洗禮，團隊默契也熟練無比。

(中時電子報)