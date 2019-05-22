高雄網友20日在《韓國瑜鐵粉後援會》分享，吃麵遇到店家狂酸韓國瑜，一招讓他們安靜。(韓國瑜鐵粉後援會)

有高雄韓粉在臉書社團分享，在大寮吃麵時，店家正在看某電視台新聞，她聽到老闆跟客人阿姨在說「不用工作就可以發大財」，言談之間狂酸韓國瑜。韓粉說他當下很不爽，「但想到韓市長的愛與包容，立馬用手機轉到最大聲看《中天新聞》，然後……他們就安靜了！」發文者笑說，不正面衝突才是王道。

高雄網友20日在《韓國瑜鐵粉後援會》分享「今天中午我在大寮一家麵食吃飯，店家看“某森”新聞，就聽到老闆跟客人阿姨在說不用工作就可以發大財……吧啦吧啦的（言論擴談酸的要命），當下我聽了很不爽，但想到韓市長的愛與包容，我立馬用手機轉到最大聲看《中天新聞》，然後……他們就安靜了！」

發文者並說，「不管他們怎麼攪？怎麼同溫床(層)取暖？我們就是鐵韓粉，不跟他們正面衝突，才是王道。」

網友留言「這招我要學起來....（筆記）」、「還好我住眷村，每天都在聽婆媽聊韓市長聊的很開心，還分享市長的照片，跟年輕人追星一樣！」、「總比用愛發電強吧？」、「這老闆也夠低階 ，發大財中無說不用工作 。賣水果不是行業嗎?!夜市不是嗎?!百工百業每日工作者，那老闆沒看到嗎?!開計程車送旅客去高雄的等 ，不是為高雄帶來商機，只有賣麵的老闆在工作嗎?!」、「以前的高雄不可能敢用這招反撃、以前真的綠到出汁」。

(中時電子報)