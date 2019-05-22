子瑜教MOMO說中文。(圖／翻攝自V LIVE)

南韓大勢女團TWICE近來行程滿檔，不過仍會抽空透過直播跟粉絲話家常，21日台灣成員周子瑜和隊友MOMO開「吃播（直播吃飯）」，兩人開心吃著美食，子瑜還教起中文，萌翻網友。

子瑜和MOMO開直播和粉絲互動，期間子瑜要MOMO說日文，她也會說中文，並用中文問對方「妳覺得怎麼樣？」MOMO萌回「好吃」，子瑜還教她「好吃」、「練舞」、「可愛」等中文，不過子瑜把馬鈴薯中文翻成「番薯」，MOMO現學現賣說起「番薯好吃」，逗趣模樣讓子瑜也說聽到外國人講中文，覺得發音很像小孩，非常可愛。

而直播1小時多後突然中斷，她們也重開直播，並幫當天生日的粉絲唱生日快樂歌，唱了中、英、韓文3版本，成員Sana還打電話提醒2個人快回來，而子瑜也說到自己想剪瀏海，不過公司不喜歡，MOMO也跟她說就剪吧，幹嘛不做，她也沒經過公司同意就剪了現在的髮型，但是人生是自己的，而且「妳長得好看什麼髮型都適合」，聽到姐姐的鼓勵，子瑜也下決心說一定會去剪。

(中時電子報)