台北市長柯文哲日前在議會專案報告時，脫口對剛質詢結束的議員王世堅罵「垃圾」。他昨雖宣稱有時碎碎唸，也不知道自己在唸什麼，但也不諱言「看到什麼就說什麼」，顯露對王不滿。然而，有網友問及列出王的爭議事件，並問「王世堅是不是DPP的毒瘤？」有人則回文表示「至少他真 不討人厭」、「民進黨哪個不是毒瘤」。

柯文哲昨被問及是否罵王世堅垃圾？柯文哲說，不是罵什麼，是「看到什麼就說什麼」；但他也表示奇怪，有講什麼嗎？平常講話碎碎唸也不知道自己在唸什麼，有時講話也不一定有意義。至於要不要跟王道歉，柯文哲直言「誰理他」，也不認有失言，僅稱「講了就講了」。

網友nogood在PTT發文問及「王世堅是不是DPP的毒瘤？」他說2004立委選舉，王世堅不顧黨內配票，在北市南區喊告急，結果一舉衝上最高票，害段宜康落選。2008喊出不讓國民黨在台北市八仙過海，結果卻選輸周守訓。

此外，該網友還提及2016時，王把時任北農總經理的韓國瑜叫到議會，未料反被洗臉，更成為點閱破千萬影片，讓民進黨兵敗高雄。日前王在議會叫囂，被回「垃圾」之後再度話題。

該網友說王世堅知道自己在做什麼嗎？還是只要能當萬年議員，就什麼都不顧了？「DPP有王世堅這顆毒瘤，還需要敵人嗎？」

對此，有些網友力挺王世堅，並表示「至少他真 不討人厭」、「DPP內我只服他 藍粉認證」、「讓段宜康落選很有貢獻 怎麼會是笨叟」、「整個民進黨都是毒瘤,王世堅除外...罵柯罵得好」。但也有不少網友諷刺表示「民進黨哪個不是毒瘤？」、「DPP的毒瘤還真的不少」、「DPP你問清流 我覺得比較快」、「不是，因為DPP全黨沒幾個不是毒瘤的」。

(中時電子報)