9：37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級 09:542019/05/22 中時電子報 陳煌祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (中央氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今9時37分，發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮近海，地震深度25.7公里。最大震度花蓮3級。 中央氣象局指出，今9時37分，發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮縣政府東南方3.1公里近海，地震深度25.7公里。花蓮縣震度3級、南投縣震度3級、臺中市震度3級、宜蘭震度2級、彰化震度2級、雲林震度2級、台東縣震度1級、苗栗震度1級、嘉義震度1級。 (中時電子報) #地震 #花蓮 #公里 #大震 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 重現苗栗市傳統文化 鐵馬進香345公里長征 15:502019/05/18 生活 春遊太夯！花蓮自由行提早於20日申請截止 17:062019/05/18 生活 吉林松原5.1地震 476人受災33房嚴重受損 20:402019/05/18 兩岸 北京將建100平方公里自動駕駛示範區 11:022019/05/20 財經 花農足球隊新裝備 上海台協致贈共護兩岸情 17:302019/05/20 生活 陸籍船員海上急性盲腸炎 海巡惡浪神救援 17:192019/05/20 社會 男罹患心臟衰竭 急奔百公里及時救援挽回一命 19:572019/05/20 生活 免費公車議員批CP值低 市府：加推「雙十公車」規畫複合式運輸 15:022019/05/21 生活 日皇登基遊行路線抵定全程4.6公里 21:502019/05/21 國際 蘇花改將通車 花蓮轉運站沒著落 04:102019/05/22 地方新聞 生活熱門新聞 男啖生蠔大爆發一晚10次 醫傻：到醫院還在噴 - 生活 診所洗牙機消毒不確實 563人恐染愛滋 - 生活 年賺2百萬仍買不起房 他哭：我的天 - 生活 遭控有7項前科 館長秀良民證反擊 - 生活 黑韓農產銷單一市場 蕭漢俊轟吉仲2句 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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