今9時37分，發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮近海，地震深度25.7公里。最大震度花蓮3級。

中央氣象局指出，今9時37分，發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮縣政府東南方3.1公里近海，地震深度25.7公里。花蓮縣震度3級、南投縣震度3級、臺中市震度3級、宜蘭震度2級、彰化震度2級、雲林震度2級、台東縣震度1級、苗栗震度1級、嘉義震度1級。

(中時電子報)

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